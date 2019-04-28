Мужчина бросил телефон в Трампа: видео инцидента
На собрании Национальной стрелковой ассоциации в штате Индиана перед выступлением Дональда Трампа человек из толпы бросил телефон на сцену.
Телеканал NBC News опубликовал кадры на которых видно, что телефон вылетел из зала, когда президент США поднимался на сцену.
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Дональд Трамп несмотря на инцидент начал свое выступление.
Впоследствии 31-летнего владельца телефона правоохранители задержали. По информации издания Fox News, он был в состоянии алкогольного опьянения.
последние курьезы, которые происходили с дональдом трампом:
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