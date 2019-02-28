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      С Трампом произошла курьезная ситуация при вылете из Вьетнама: видео

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      Во время вылета Трампа из Вьетнама произошла курьезная ситуация
      Во время вылета Трампа из Вьетнама произошла курьезная ситуация / Скриншот из видео

      Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном покинул Вьетнам. Однако перед этим его вылет в аэропорту Ханоя задержали из-за поломанного трапа.

      В сети опубликовали видео, на котором видно, что после того как Трамп поднялся на борт своего президентского самолета, охранники президента пытаются починить неисправность трапа.

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      Когда ничего не получилось, они просто начали толкать трап подальше от самолета.

      Смотрите видео курьеза в аэропорту Ханоя с Дональдом Трампом:

      КУРЬЕЗЫ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИЛИ С ПРЕЗИДЕНТОМ США ДОНАЛЬДОМ ТРАМПОМ В АЭРОПОРТУ
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      Теги: Дональд Трамп Новости США Ким Чен Ын Курьезные новости Вьетнам авиация
      Источник: 24 Канал
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