С Трампом произошла курьезная ситуация при вылете из Вьетнама: видео
Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном покинул Вьетнам. Однако перед этим его вылет в аэропорту Ханоя задержали из-за поломанного трапа.
В сети опубликовали видео, на котором видно, что после того как Трамп поднялся на борт своего президентского самолета, охранники президента пытаются починить неисправность трапа.
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Когда ничего не получилось, они просто начали толкать трап подальше от самолета.
Смотрите видео курьеза в аэропорту Ханоя с Дональдом Трампом:
КУРЬЕЗЫ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИЛИ С ПРЕЗИДЕНТОМ США ДОНАЛЬДОМ ТРАМПОМ В АЭРОПОРТУ
Источник: 24 Канал
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