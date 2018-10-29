Трамп и зонтик: глава Белого дома попал в очередной конфуз

Президент США Дональд Трамп насмешил людей тем, что не сумел закрыть зонтик и попытался войти с открытым зонтиком в самолет.

Соответствующее видео распространяют в соцсетях.

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Так, на ролике видно, что Трамп поднимается по трапу на борт самолета, держа в руках открытый зонт. Дойдя до дверей самолета американский лидер пытается втиснуть раскрытый зонтик внутрь, однако ему это не удается.

После нескольких неудачных попыток Трамп просто выбрасывает зонтик.

В сети высмеяли такое странное поведение Трампа. Люди называют президента слишком ленивым и совсем не сообразительным.

Трамп борется с зонтиком: видео

"Нельзя ожидать от старших людей овладения такой сложной технологией. Зонтик же изобрели несколько лет назад", "Вернtм зонтe величие", "Cделаем так, чтобы зонт снова закрывался!"– шутят люди.

Насмешки в соцсетях

C Трампа смеются в соцсетях

Добавим, что это уже не первая курьезная ситуация, которая произошла с главой Белого дома на трапе самолета. Ранее он насмешил людей тем, что поднимался на борт своего авиалайнера с прилипшей туалетной бумагой на ноге.