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      Трамп и зонтик: глава Белого дома попал в очередной конфуз

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      Трамп попал в конфуз с зонтиком
      Трамп попал в конфуз с зонтиком / Скриншот с видео

      Президент США Дональд Трамп насмешил людей тем, что не сумел закрыть зонтик и попытался войти с открытым зонтиком в самолет.

      Соответствующее видео распространяют в соцсетях.

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      Так, на ролике видно, что Трамп поднимается по трапу на борт самолета, держа в руках открытый зонт. Дойдя до дверей самолета американский лидер пытается втиснуть раскрытый зонтик внутрь, однако ему это не удается.

      После нескольких неудачных попыток Трамп просто выбрасывает зонтик.

      В сети высмеяли такое странное поведение Трампа. Люди называют президента слишком ленивым и совсем не сообразительным.

      Трамп борется с зонтиком: видео

      "Нельзя ожидать от старших людей овладения такой сложной технологией. Зонтик же изобрели несколько лет назад", "Вернtм зонтe величие", "Cделаем так, чтобы зонт снова закрывался!"– шутят люди.

      Трамп парасоляНасмешки в соцсетях

      Трамп парасоля

      C Трампа смеются в соцсетях

      Добавим, что это уже не первая курьезная ситуация, которая произошла с главой Белого дома на трапе самолета. Ранее он насмешил людей тем, что поднимался на борт своего авиалайнера с прилипшей туалетной бумагой на ноге.

      Теги: Дональд Трамп Новости США Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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