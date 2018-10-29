Трамп і парасолька: глава Білого дому втрапив у черговий конфуз

Президент США Дональд Трамп насмішив людей тим, що не зумів закрити парасольку та спробував увійти з відкритим зонтиком у літак.

Відповідне відео поширюють у соцмережах.

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Так, на ролику видно, що Трамп піднімається по трапу на борт літака, тримаючи в руках відкриту парасолю. Дійшовши до дверей літака американський лідер намагається увіпхати розкритий зонтик всередину, проте йому це не вдається.

Після декількох невдалих спроб Трамп просто викидає парасолю.

У мережі висміяли таку дивну поведінку Трампа. Люди називають президента занадто лінивим та зовсім не кмітливим.

Трамп бореться із парасолькою: відео

"Не можна очікувати від старших людей оволодіння такою складною технологією. Парасольку ж винайшли декілька років тому", "Повернимо парасолі велич", "Зробимо так, щоб парасолька знову закривалась!" – жартують люди.



Насмішки у соцмережах



Із Трампа кепкують у соцмережах

Додамо, щ це вже не перша курйозна ситуація, яка трапилась із главою Білого дому на трапі літака. Раніше він насмішив людей тим, що піднімався на борт свого авіалайнера із прилиплим туалетним папірцем на нозі.