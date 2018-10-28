У Білорусі назвали Порошенка російським президентом: фотодоказ конфузу
Міністерство інформаційної політики Білорусі допустило кумедну помилку в заголовку новини про зустріч лідерів України та Білорусі. Так, Порошенка назвали російським президентом.
Кумедну помилку запримітив та оприлюднив у своєму Facebook український журналіст Тарас Ратушний.
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Зустріч президентів Білорусі і Росії пройшла в Гомелі,
– йдеться у заголовку новини.
Користувачів у мережі неабияк потішила помилка білоруських журналістів.
"Звучить переможно", – жартують вони під дописом.
Додамо, що пізніше помилку на сайті відомства все ж виправили.
Помилку таки виправили
Джерело: 24 Канал
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