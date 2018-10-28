В Беларуси назвали Порошенко российским президентом: фотодоказательство конфуза
Министерство информационной политики Беларуси допустило забавную ошибку в заголовке новости о встрече лидеров Украины и Беларуси. Так, Порошенко назвали российским президентом.
Забавную ошибку заметил и обнародовал в своем Facebook украинский журналист Тарас Ратушный.
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Встреча президентов Беларуси и России прошла в Гомеле,
– говорится в заголовке новости.
Пользователей в сети изрядно потешила ошибка белорусских журналистов.
"Звучит гордо", – шутят они под заметкой.
Добавим, что позже ошибку на сайте ведомства все же исправили.
Ошибку таки исправили
Источник: 24 Канал
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