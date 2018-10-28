В Беларуси назвали Порошенко российским президентом: фотодоказательство конфуза

Министерство информационной политики Беларуси допустило забавную ошибку в заголовке новости о встрече лидеров Украины и Беларуси. Так, Порошенко назвали российским президентом.

Забавную ошибку заметил и обнародовал в своем Facebook украинский журналист Тарас Ратушный. Читайте также: Перепутали флаги: российские дипломаты попали в очередной конфуз Встреча президентов Беларуси и России прошла в Гомеле,

– говорится в заголовке новости. Пользователей в сети изрядно потешила ошибка белорусских журналистов. "Звучит гордо", – шутят они под заметкой. Добавим, что позже ошибку на сайте ведомства все же исправили.

Ошибку таки исправили