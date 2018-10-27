Перепутали флаги: российские дипломаты попали в очередной конфуз
Российская Миссия при ОБСЕ, которая располагается в австрийской Вене, использовала флаг Латвии, чтобы поздравить Австрию с национальным праздником.
Соответствующий конфуз заметил посол Украины в Австрии Александр Щерба, о чем и высказался в своем Twitter.
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Российские дипломаты в Вене поздравили Австрию по случаю Национального дня. Или это была Латвия?
– говорится в его сообщении.
Позже на странице Миссии РФ при ОБСЕ удалили пост и изменили изображение флага на правильный вариант.
Добавим, что российские дипломаты часто попадают в конфузы. Так, недавно пресс-секретаря российского МИД Марию Захарову высмеяли за снимок выращенного ею куста боярышника, а глава МИД РФ Сергей Лавров во время попытки подколоть украинского президента Порошенко сам стал посмешищем.