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      Перепутали флаги: российские дипломаты попали в очередной конфуз

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      Российские дипломаты напутали с флагами во время приветствия Австрии
      Российские дипломаты напутали с флагами во время приветствия Австрии / Фото из открытых источников

      Российская Миссия при ОБСЕ, которая располагается в австрийской Вене, использовала флаг Латвии, чтобы поздравить Австрию с национальным праздником.

      Соответствующий конфуз заметил посол Украины в Австрии Александр Щерба, о чем и высказался в своем Twitter.

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      Российские дипломаты в Вене поздравили Австрию по случаю Национального дня. Или это была Латвия?
      – говорится в его сообщении.

      Позже на странице Миссии РФ при ОБСЕ удалили пост и изменили изображение флага на правильный вариант.

      Добавим, что российские дипломаты часто попадают в конфузы. Так, недавно пресс-секретаря российского МИД Марию Захарову высмеяли за снимок выращенного ею куста боярышника, а глава МИД РФ Сергей Лавров во время попытки подколоть украинского президента Порошенко сам стал посмешищем.

      Теги: Курьезные новости Новости России Австрия
      Источник: 24 Канал
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