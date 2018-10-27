Переплутали прапори: російські дипломати втрапили у черговий конфуз
Російська Місія при ОБСЄ, що розташовується в австрійському Відні, використала прапор Латвії, щоб привітати Австрію з національним святом.
Відповідний конфуз запримітив посол України в Австрії Олександр Щерба, про що й висловився у своєму Twitter.
Читайте також: Гурченко заспівала про рай і мучеників Путіна: курйозне відео
Російські дипломати у Відні привітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?
– йдеться у його повідомленні.
Пізніше на сторінці Місії РФ при ОБСЄ видалили пост і змінили зображення прапору на правильний варіант.
Додамо, що російські дипломати частенько потрапляють у конфузи. Так, нещодавно речницю російського МЗС Марію Захарову висміяли через знімок вирощеного нею куща глоду, а глава МЗС РФ Сергій Лавров під час спроби підколоти українського президента Порошенка сам став посміховиськом.