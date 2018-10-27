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      Переплутали прапори: російські дипломати втрапили у черговий конфуз

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      Російські дипломати наплутали з прапорами під час привітання Австрії
      Російські дипломати наплутали з прапорами під час привітання Австрії / фото з відкритих джерел

      Російська Місія при ОБСЄ, що розташовується в австрійському Відні, використала прапор Латвії, щоб привітати Австрію з національним святом.

      Відповідний конфуз запримітив посол України в Австрії Олександр Щерба, про що й висловився у своєму Twitter.

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      Російські дипломати у Відні привітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?
      – йдеться у його повідомленні.

      Пізніше на сторінці Місії РФ при ОБСЄ видалили пост і змінили зображення прапору на правильний варіант.

      Додамо, що російські дипломати частенько потрапляють у конфузи. Так, нещодавно речницю російського МЗС Марію Захарову висміяли через знімок вирощеного нею куща глоду, а глава МЗС РФ Сергій Лавров під час спроби підколоти українського президента Порошенка сам став посміховиськом.

      Теги: Новини Росії Курйозні новини Австрія
      Джерело: 24 Канал
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