Переплутали прапори: російські дипломати втрапили у черговий конфуз

Російська Місія при ОБСЄ, що розташовується в австрійському Відні, використала прапор Латвії, щоб привітати Австрію з національним святом.

Відповідний конфуз запримітив посол України в Австрії Олександр Щерба, про що й висловився у своєму Twitter.

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Російські дипломати у Відні привітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?

– йдеться у його повідомленні.

Russian diplomats in Vienna congratulated Austria on its National Day. Or was it Latvia ? pic.twitter.com/xYtegqAzJw — olexander scherba (@olex_scherba) 26 жовтня 2018 р.

Пізніше на сторінці Місії РФ при ОБСЄ видалили пост і змінили зображення прапору на правильний варіант.

Додамо, що російські дипломати частенько потрапляють у конфузи. Так, нещодавно речницю російського МЗС Марію Захарову висміяли через знімок вирощеного нею куща глоду, а глава МЗС РФ Сергій Лавров під час спроби підколоти українського президента Порошенка сам став посміховиськом.