З Трампом сталась курйозна ситуація під час вильоту з В'єтнаму: відео
Президент США Дональд Трамп після переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином покинув В'єтнам. Однак перед цим його виліт в аеропорту Ханоя затримали через зламаний трап.
У мережі опублікували відео, на якому видно, що після підняття Трампа на борт свого президентського літака, охоронці президента намагаються полагодити несправність трапа.
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Коли нічого не вийшло, вони просто почали штовхати трап подалі від літака.
Дивіться відео курйозу в аеропорту Ханоя з Дональдом Трампом:
КУРЙОЗИ, ЯКІ СТАВАЛИСЯ З ПРЕЗИДЕНТОМ США ДОНАЛЬДОМ ТРАМПОМ В АЕРОПОРТАХ:
Джерело: 24 Канал
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