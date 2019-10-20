Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації Імператора Японії

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії. У його межах він візьме участь участі у церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто.

Як повідомляють у Офісі Президента, візит Зеленського до Японії триватиме 21 – 24 жовтня.

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Окрім участі у церемонії інтронізації, український гарант також зустрінеться:

з Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе,

керівниками обох палат японського парламенту,

членами японської парламентської асоціації дружби з Україною,

керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку;

керівництвом Японської асоціації нової економіки,

представниками японського бізнесу.

Також у межах візиту до Японії Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних країн.

Чому у Японії з’явився новий імператор

У 2016 році японський імператор Акіхіто вперше заговорив про бажання відректись від престолу, а причина такого кроку – вік і стан здоров’я (він переніс операцію на серці та подолав рак). У 2017 році японський парламент дозволив імператорові зробити це добровільно. Раніше імператор Японії міг залишати престол тільки перед своєю смертю.

У грудні 2019 року 85-річний Акіхіто став першим монархом Японії за останні 200 років, який склав свої повноваження. Вакантне місце на престолі посів його старший син – принц Нарухіто. Новий імператор зійшов на престол 1 травня – таким чином, він став 126-м японським імператором. У першому зверненні до нації після успадкування престолу він пообіцяв діяти згідно з Конституцією, "постійно думаючи про людей і перебуваючи на їхньому боці". Його правління називатиметься "епохою Рейва", що означає "благодатна гармонія"

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Друга частина урочистої церемонії сходження на престол 126-го імператора Японії Нарухіто має пройти 22 жовтня.