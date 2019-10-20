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      Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації Імператора Японії

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії. У його межах він візьме участь участі у церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто.

      Як повідомляють у Офісі Президента, візит Зеленського до Японії триватиме 21 – 24 жовтня.

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      Окрім участі у церемонії інтронізації, український гарант також зустрінеться:

      • з Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе,
      • керівниками обох палат японського парламенту,
      • членами японської парламентської асоціації дружби з Україною,
      • керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку;
      • керівництвом Японської асоціації нової економіки,
      • представниками японського бізнесу.

      Також у межах візиту до Японії Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних країн.

      Чому у Японії з’явився новий імператор

      У 2016 році японський імператор Акіхіто вперше заговорив про бажання відректись від престолу, а причина такого кроку – вік і стан здоров’я (він переніс операцію на серці та подолав рак). У 2017 році японський парламент дозволив імператорові зробити це добровільно. Раніше імператор Японії міг залишати престол тільки перед своєю смертю.

      У грудні 2019 року 85-річний Акіхіто став першим монархом Японії за останні 200 років, який склав свої повноваження. Вакантне місце на престолі посів його старший син – принц Нарухіто. Новий імператор зійшов на престол 1 травня – таким чином, він став 126-м японським імператором. У першому зверненні до нації після успадкування престолу він пообіцяв діяти згідно з Конституцією, "постійно думаючи про людей і перебуваючи на їхньому боці". Його правління називатиметься "епохою Рейва", що означає "благодатна гармонія"

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      Друга частина урочистої церемонії сходження на престол 126-го імператора Японії Нарухіто має пройти 22 жовтня.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Закордонні візити Зеленського Президент України Японія
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