Зеленський невдовзі відвідає Румунію, президент Йоганніс – Україну

Український лідер Володимир Зеленський у США зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Серед іншого, президенти домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити до України та Румунії.

Зустріч відбулася у межах поїздки Володимира Зеленського до США для участі у 74-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, інформує Офіс Президента.

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Під час зустрічі президент України подякував румунському колезі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за сприяння європейським та євроатлантичним прагненням держави.

Зеленський та Йоганніс погодилися про необхідність активізації політичного діалогу між державами на найвищому рівні. У цьому контексті було домовлено про взаємний обмін офіційними візитами президентів найближчим часом.

Крім того, політики обговорили і необхідність розвитку економічних взаємин між країнами-сусідами. Зокрема, обговорювалася співпраця в енергетичній, торговельно-економічній сферах та питання бізнес-відносин.