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      Зеленський невдовзі відвідає Румунію, президент Йоганніс – Україну

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      Зеленський зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом
      Зеленський зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом / Офіс Президента

      Український лідер Володимир Зеленський у США зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Серед іншого, президенти домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити до України та Румунії.

      Зустріч відбулася у межах поїздки Володимира Зеленського до США для участі у 74-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, інформує Офіс Президента.

      Важливо: Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови

      Під час зустрічі президент України подякував румунському колезі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за сприяння європейським та євроатлантичним прагненням держави.

      Зеленський та Йоганніс погодилися про необхідність активізації політичного діалогу між державами на найвищому рівні. У цьому контексті було домовлено про взаємний обмін офіційними візитами президентів найближчим часом.

      Крім того, політики обговорили і необхідність розвитку економічних взаємин між країнами-сусідами. Зокрема, обговорювалася співпраця в енергетичній, торговельно-економічній сферах та питання бізнес-відносин.

      міжнародні зустрічі зеленського у сша:
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Зеленський у США Закордонні візити Зеленського Румунія Генасамблея ООН ООН
      Джерело: 24 канал
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