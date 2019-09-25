Зеленський поговорив із Лавровим про Україну, – російські ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров мали коротку розмову в Нью-Йорку. Говорили про Україну.
Розмова відбулася на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом, про це повідомляє російське видання "ТАСС".
Звернення президента: Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, – Зеленський
Видання пише, що вони обговорили "ситуацію навколо російсько-українських відносин".
Президент України Володимир Зеленський 4 вересня взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. У межах своєї поїздки він уже провів кілька важливих зустрчей.
Деякі із зустрічей Зеленського:
- Глава держави розмовляв із генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом. Політики обговорили подальшу активну співпрацю України з НАТО.
- У розмові з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте український президент серед іншого підняв питання засудженого в Італії українця Віталія Марківа.
- Володимир Зеленський також вже встиг зустрітися із з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Політики обговорили підготовку до зустрічі у нормандському форматі та війну на Сході України.
- Президент також зустрівся з прем'єр-міністром Чеської Республіки Андрієм Бабішем – подякував за підтримку та запросив із візитом до України.
Зеленський також поспілкувався з українською діаспорою в Українському інституту Америки. Президент виступатиме першим у другий день загальних дебатів – 25 веренся.
Окрім того, Зеленський має заплановану зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Вони не обмежиться бесідою на Генасамблеї ООН. Як раніше зазначав міністр закордонних справ Вадим Пристайко це буде велика, годинна розмова.
Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін?Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Перша розмова між ними відбулась 11 липня, друга – 7 серпня.
Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі. Сам президент розповів, що раніше контакти з російським лідером блокувало українське МЗС.