Зеленський поговорив із Лавровим про Україну, – російські ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров мали коротку розмову в Нью-Йорку. Говорили про Україну.

Розмова відбулася на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом, про це повідомляє російське видання "ТАСС".

Звернення президента: Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, – Зеленський

Видання пише, що вони обговорили "ситуацію навколо російсько-українських відносин".

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. У межах своєї поїздки він уже провів кілька важливих зустрчей.

Деякі із зустрічей Зеленського:

Глава держави розмовляв із генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом. Політики обговорили подальшу активну співпрацю України з НАТО.

У розмові з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте український президент серед іншого підняв питання засудженого в Італії українця Віталія Марківа.

Володимир Зеленський також вже встиг зустрітися із з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Політики обговорили підготовку до зустрічі у нормандському форматі та війну на Сході України.

Президент також зустрівся з прем'єр-міністром Чеської Республіки Андрієм Бабішем – подякував за підтримку та запросив із візитом до України.

Зеленський також поспілкувався з українською діаспорою в Українському інституту Америки. Президент виступатиме першим у другий день загальних дебатів – 25 веренся.

Окрім того, Зеленський має заплановану зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Вони не обмежиться бесідою на Генасамблеї ООН. Як раніше зазначав міністр закордонних справ Вадим Пристайко це буде велика, годинна розмова.