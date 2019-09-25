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      Зеленский поговорил с Лавровым об Украине, – российские СМИ

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      В Нью-Йорке Зеленский разговаривал с Лавровым
      В Нью-Йорке Зеленский разговаривал с Лавровым / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров имели краткую беседу в Нью-Йорке. Говорили об Украине.

      Разговор состоялся на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом, об этом сообщает российское издание "ТАСС".

      Обращение президента: Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, – Зеленский

      Издание пишет, что они обсудили "ситуацию вокруг российско-украинских отношений".

      Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках своей поездки он уже провел несколько важных встречей.

      • Глава государства беседовал с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом. Политики обсудили дальнейшее активное сотрудничество Украины с НАТО.
      • В разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте украинский президент среди прочего поднял вопрос осужденного в Италии украинца Виталия Маркива.
      • Владимир Зеленский также уже успел встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили подготовку ко встрече в нормандском формате и войну на Востоке Украины.
      • Президент также встретился с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем – поблагодарил за поддержку и пригласил с визитом в Украину.

      Зеленский также пообщался с украинской диаспорой в Украинском института Америки. Президент будет выступать первым во второй день общих прений – 25 веренся.

      Кроме того, Зеленский имеет запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Они не ограничится беседой на Генассамблее ООН. Как ранее отмечал министр иностранных дел Вадим Пристайко это будет большой, часовой разговор.

      Как коммуницируют Владимир Зеленский и Владимир Путин?Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.

      Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате. Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировало украинское МИД.

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      Теги: Владимир Зеленский Сергей Лавров Украина – Россия Зеленский в США Новости Украины Новости политики
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