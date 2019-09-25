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      Зеленский вскоре посетит Румынию, президент Йоханнис – Украину

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      Зеленский встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
      Зеленский встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом / Офис Президента

      Украинский лидер Владимир Зеленский в США встретился с президентом Румынии Йоханнисом. Среди прочего, президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты в Украину и Румынию.

      Встреча состоялась в рамках поездки Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Офис Президента.

      Важно: Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы речи

      Во время встречи президент Украины поблагодарил румынского коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим стремлениям государства.

      Зеленский и Йоханнис согласились о необходимости активизации политического диалога между государствами на высшем уровне. В этом контексте была достигнута договоренность о взаимном обмене официальными визитами президентов в ближайшее время.

      Кроме того, политики обсудили и необходимость развития экономических отношений между странами-соседями. В частности, обсуждалось сотрудничество в энергетической, торгово-экономической сферах и вопросы бизнес-отношений.

      МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ ЗЕЛЕНСКОГО В США:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Зеленский в США ООН Генассамблея ООН Зарубежные визиты Зеленского Румыния
      Источник: 24 канал
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