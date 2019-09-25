Зеленский вскоре посетит Румынию, президент Йоханнис – Украину
Украинский лидер Владимир Зеленский в США встретился с президентом Румынии Йоханнисом. Среди прочего, президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты в Украину и Румынию.
Встреча состоялась в рамках поездки Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Офис Президента.
Важно: Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы речи
Во время встречи президент Украины поблагодарил румынского коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим стремлениям государства.
Зеленский и Йоханнис согласились о необходимости активизации политического диалога между государствами на высшем уровне. В этом контексте была достигнута договоренность о взаимном обмене официальными визитами президентов в ближайшее время.
Кроме того, политики обсудили и необходимость развития экономических отношений между странами-соседями. В частности, обсуждалось сотрудничество в энергетической, торгово-экономической сферах и вопросы бизнес-отношений.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ ЗЕЛЕНСКОГО В США:
Выбор редакции
-
"Ингулец" выбил "Карпаты", "Минай" одолел "Волынь": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украинысегодня , 19:52
-
Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?сегодня , 19:46
-
Легендарный Пласидо Доминго ушел из Метрополитен-оперы из-за секс-скандаласегодня , 19:15