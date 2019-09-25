Зеленский вскоре посетит Румынию, президент Йоханнис – Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский в США встретился с президентом Румынии Йоханнисом. Среди прочего, президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты в Украину и Румынию.

Встреча состоялась в рамках поездки Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Офис Президента.

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Во время встречи президент Украины поблагодарил румынского коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим стремлениям государства.

Зеленский и Йоханнис согласились о необходимости активизации политического диалога между государствами на высшем уровне. В этом контексте была достигнута договоренность о взаимном обмене официальными визитами президентов в ближайшее время.

Кроме того, политики обсудили и необходимость развития экономических отношений между странами-соседями. В частности, обсуждалось сотрудничество в энергетической, торгово-экономической сферах и вопросы бизнес-отношений.

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