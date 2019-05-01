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      Новий імператор Японії зійшов на престол: фото

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      Церемонія сходження на престол Нарухіто
      Церемонія сходження на престол Нарухіто / Getty Images

      Японія отримала нового імператора. Ним став наслідний принц – 59-річний Нарухіто. Церемонія сходження на престол відбулась 1 травня в Імператорському палаці.

      У ній взяли участь майже 270 людей, включно з імператрицею Масако, прем'єр-міністром Сіндзо Абе та іншими чиновниками, повідомляє AFP.

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      Церемонія сходження на престол Нарухіто // Getty Images

      У першому зверненні до нації після успадкування престолу, Нарухіто пообіцяв діяти згідно з Конституцією, "постійно думаючи про людей і перебуваючи на їхньому боці".

      Під час церемонії Нарухіто передали священні імперські скарби – меч і коштовності, а також особисту імперську печатку.


      Церемонія сходження на престол Нарухіто // Getty Images

      "Ми готові створити світле майбутнє для гордої Японії, наповненої миром і надією, у той час, коли міжнародна ситуація різко змінюється", – сказав новий імператор країни.


      Церемонія сходження на престол Нарухіто // Getty Images

      30 квітня імператор Японії Акіхіто – зрікся престолу. Церемонія зречення від престолу відбулася в країні вперше за 200 років. Три роки тому Акіхіто, який народився в 1933 році, висловив сумнів у тому, що його похилий вік дозволить йому й надалі виконувати обов'язки. Ці слова розцінили як бажання залишити престол. Проте жодних юридичних норм для такого кроку не було. Однак народ Японії висловив підтримку Акіхіто, тож парламент ухвалив закон, який допустив можливість зречення.

      Що відомо про нового імператора? Японський престол зайняв 59-річний син Акіхіто – наслідний принц Нарухіто. Його правління називатиметься "епоха Рейва", що означає "благодатна гармонія". Зміна назви епохи є важливою подією в Японії, оскільки вона використовується при карбуванні монет, виробництві календарів, а також в офіційних документах.

      Принц Нарухіто став 126-м імператором Японії. 

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      Теги: Новини політики Японія
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