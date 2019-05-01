Новый император Японии взошел на престол: фото

Япония получила нового императора. Им стал наследный принц – 59-летний Нарухито. Церемония восхождения на престол состоялась 1 мая в Императорском дворце.

В ней приняли участие почти 270 человек, включая императрицу Масако, премьер-министра Синдзо Абэ и других чиновников, сообщает AFP.

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Церемония восшествия на престол Нарухито / / Getty Images

В первом обращении к нации после наследования престола Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией, "постоянно думая о людях и находясь на их стороне".

Во время церемонии Нарухито передали священные имперские сокровища – меч и драгоценности, а также личную имперскую печать.



Церемония восшествия на престол Нарухито / / Getty Images

"Мы готовы создать светлое будущее для гордой Японии, наполненной миром и надеждой, в то время, когда международная ситуация резко меняется", – сказал новый император страны.



Церемония восшествия на престол Нарухито / / Getty Images

30 апреля император Японии Акихито – отрекся от престола. Церемония отречения от престола состоялась в стране впервые за 200 лет. Три года назад Акихито, который родился в 1933 году, выразил сомнение в том, что его преклонный возраст позволит ему и дальше исполнять обязанности. Эти слова расценили как желание оставить престол. Однако никаких юридических норм для такого шага не было. Однако народ Японии выразил поддержку Акихито, поэтому парламент принял закон, который допустил возможность отречения.

Что известно про нового императора? Японский престол занял 59-летний сын Акихито – наследный принц Нарухито. Его правление будет называться "эпоха Рейва", что означает "благодатная гармония". Изменение названия эпохи является важным событием в Японии, поскольку оно используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.



Принц Нарухито стал 126-м императором Японии.