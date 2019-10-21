Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию в рамках рабочего визитку. Там он примет участие в церемонии интронизации японского императора. Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями страны.
В Офисе Президента сообщили о том, что Зеленский уже прибыл в Японию.
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В рамках рабочего визита президент Зеленский примет участие в таких мероприятиях:
- участие в интронизации императора Японии Нарухито;
- встречи с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ,
- руководителями обеих палат японского парламента,
- членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной,
- руководством Японского агентства международного развития;
- руководством Японской ассоциации новой экономики,
- представителями японского бизнеса.
В частности, Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.
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