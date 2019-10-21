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      Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

      27 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию в рамках рабочего визитку. Там он примет участие в церемонии интронизации японского императора. Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями страны.

      В Офисе Президента сообщили о том, что Зеленский уже прибыл в Японию.

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      В рамках рабочего визита президент Зеленский примет участие в таких мероприятиях:

      • участие в интронизации императора Японии Нарухито;
      • встречи с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ,
      • руководителями обеих палат японского парламента,
      • членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной,
      • руководством Японского агентства международного развития;
      • руководством Японской ассоциации новой экономики,
      • представителями японского бизнеса.

      В частности, Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости Украины Япония Владимир Зеленский
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