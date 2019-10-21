Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию в рамках рабочего визитку. Там он примет участие в церемонии интронизации японского императора. Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями страны.

В Офисе Президента сообщили о том, что Зеленский уже прибыл в Японию.

Интересно! Зеленский вскоре посетит Румынию, президент Йоганнис – Украина

В рамках рабочего визита президент Зеленский примет участие в таких мероприятиях:

участие в интронизации императора Японии Нарухито;

встречи с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ,

руководителями обеих палат японского парламента,

членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной,

руководством Японского агентства международного развития;

руководством Японской ассоциации новой экономики,

представителями японского бизнеса.

В частности, Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.