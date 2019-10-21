Зеленський прибув з робочим візитом до Японії
Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії в рамках робочого візитку. Він візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора. Крім того глава держави проведе низку зустрічей з представниками країни.
В Офісі Президента повідомили про те, що Зеленський вже прибув до Японії.
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В рамках робочого візиту президент Зеленський візьме участь у таких заходах:
- участь в інтронізації імператора Японії Нарухіто;
- зустрічі з Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе,
- керівниками обох палат японського парламенту,
- членами японської парламентської асоціації дружби з Україною,
- керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку;
- керівництвом Японської асоціації нової економіки,
- представниками японського бізнесу.
Зокрема, Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних країн.
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