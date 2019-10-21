07:20
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Зеленський прибув з робочим візитом до Японії

      588 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Офіс президента

      Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії в рамках робочого візитку. Він візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора. Крім того глава держави проведе низку зустрічей з представниками країни.

      В Офісі Президента повідомили про те, що Зеленський вже прибув до Японії.

      Цікаво! Зеленський невдовзі відвідає Румунію, президент Йоганніс – Україну

      В рамках робочого візиту президент Зеленський візьме участь у таких заходах:

      • участь в інтронізації імператора Японії Нарухіто;
      • зустрічі з Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе,
      • керівниками обох палат японського парламенту,
      • членами японської парламентської асоціації дружби з Україною,
      • керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку;
      • керівництвом Японської асоціації нової економіки,
      • представниками японського бізнесу.

      Зокрема, Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних країн.

       

      blog_ava
      6-річна українка стала "принцесою світу": фото маленької красуні
      сьогодні
      1692
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Японія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      20 жовтня , 23:17 Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      Блоги тижня 398
      Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду
      20 жовтня , 22:00 Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду
      Ірина Вихрущ 1077
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      20 жовтня , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 1049
      Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      20 жовтня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      Ірина Вихрущ 1633
      Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      20 жовтня , 19:00 Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      Дмитро Гнап 1534
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук