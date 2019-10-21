Зеленський прибув з робочим візитом до Японії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії в рамках робочого візитку. Він візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора. Крім того глава держави проведе низку зустрічей з представниками країни.

В Офісі Президента повідомили про те, що Зеленський вже прибув до Японії. Цікаво! Зеленський невдовзі відвідає Румунію, президент Йоганніс – Україну В рамках робочого візиту президент Зеленський візьме участь у таких заходах: участь в інтронізації імператора Японії Нарухіто;

зустрічі з Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе,

керівниками обох палат японського парламенту,

членами японської парламентської асоціації дружби з Україною,

керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку;

керівництвом Японської асоціації нової економіки,

представниками японського бізнесу. Зокрема, Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних країн. Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY — Офіс Президента (@APUkraine) October 21, 2019