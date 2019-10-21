У Японії літак з високопоставленими гостями здійснив екстрену посадку

У Токіо 21 жовтня пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Air France здійснив екстрену посадку в аеропорту Ханеда.

На борту літака перебували 300 пасажирів, у тому числі високопоставлені гості, пише Kyodo.

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Гості прибули в Японію з Франції на церемонію з нагоди інтронізації нового імператора Нарухіто.

Boeing 777 довелося здійснити екстрену посадку через технічні проблеми. У процесі посадки у літака впав тиск в шинах шасі. ЗМІ повідомляють, що ніхто з пасажирів не постражав.

До речі, Володимир Зеленський прибув у Японію з офіційним візитом. У президента заплановано чимало зустрічей. Зокрема, гарант також візьме участь в інтронізації імператора Японії Нарухіто. Що ще заплановано у Володимира Зеленського – читайте за посиланням.

Що відомо про інтронізацію нового імператора Нарухіто?У квітні 2019 року 85-річний Акіхіто став першим монархом Японії за останні 200 років, який склав свої повноваження. Вакантне місце на престолі посів його старший син – принц Нарухіто. Новий імператор зійшов на престол 1 травня – таким чином, він став 126-м японським імператором.



У першому зверненні до нації після успадкування престолу він пообіцяв діяти згідно з Конституцією, "постійно думаючи про людей і перебуваючи на їхньому боці". Його правління називатиметься "епохою Рейва", що означає "благодатна гармонія".



Друга частина урочистої церемонії сходження на престол 126-го імператора Японії Нарухіто має пройти 22 жовтня.