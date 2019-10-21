В Японии самолет с высокопоставленными гостями совершил экстренную посадку

В Токио 21 октября пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в аэропорту Ханеда.

На борту самолета находились 300 пассажиров, в том числе высокопоставленные гости, пишет Kyodo.

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Гости прибыли в Японию из Франции на церемонию по случаю интронизации нового императора Нарухито.

Boeing 777 пришлось совершить экстренную посадку из-за технических проблем. В процессе посадки у самолета упало давление в шинах шасси. СМИ сообщают, что никто из пассажиров не пострадал.

Кстати, Владимир Зеленский прибыл в Японию с официальным визитом. У президента запланировано немало встреч. В частности, гарант также примет участие в интронизации императора Японии Нарухито. Что еще запланировано у Владимира Зеленского – читайте по ссылке.

Что известно об интронизации нового императора Нарухито?В апреле 2019 года 85-летний Акихито стал первым монархом Японии за последние 200 лет, который сложил свои полномочия. Вакантное место на престоле занял его старший сын – принц Нарухито. Новый император взошел на престол 1 мая – таким образом, он стал 126-м японским императором.



В первом обращении к нации после наследования престола он пообещал действовать в соответствии с Конституцией, "постоянно думая о людях и находясь на их стороне". Его правление будет называться "эпохой Рейва", что означает "благодатная гармония".



Вторая часть торжественной церемонии восхождения на престол 126-го императора Японии Нарухито должна пройти 22 октября.