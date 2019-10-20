В Литве разбился легкомоторный самолет: есть пострадавшие
В Литве произошла авария легкомоторного самолета, в результате чего пострадали 2 человека. Два пилота были госпитализированы.
Авария произошла около 13:00 на Почюнайскому аэродроме после приземления. Об этом сообщает агентство Delfi.
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В результате падения в кабине самолета разбилось стекло. Правоохранители устанавливают причины авиакатастрофы.
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