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      В Литве разбился легкомоторный самолет: есть пострадавшие

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      Авария самолета в Литве
      Авария самолета в Литве / Baltic Aviation

      В Литве произошла авария легкомоторного самолета, в результате чего пострадали 2 человека. Два пилота были госпитализированы.

      Авария произошла около 13:00 на Почюнайскому аэродроме после приземления. Об этом сообщает агентство Delfi.

      К слову: На Харьковщине упал военный самолет: пилот выжил

      В результате падения в кабине самолета разбилось стекло. Правоохранители устанавливают причины авиакатастрофы.

      Смотрите также: В Техасе разбился самолет сразу возле аэропорта, никто не выжил: видео

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Литва авиация
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