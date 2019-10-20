У Литві впав легкомоторний літак: є постраждалі
У Литві сталася аварія легкомоторного літака, в результаті чого постраждали 2 людини. Двох пілотів були госпіталізували.
Аварія сталася близько 13:00 на Почюнайському аеродромі після приземлення. Про це повідомляє агентство Delfi.
До слова: На Харківщині впав військовий літак: пілот вижив
В результаті падіння у кабіні літака розбилося скло. Правоохоронці встановлюють причини авіакатастрофи.
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