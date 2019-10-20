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      У Литві впав легкомоторний літак: є постраждалі

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      Аварія літака у Литві
      Аварія літака у Литві / Baltic Aviation

      У Литві сталася аварія легкомоторного літака, в результаті чого постраждали 2 людини. Двох пілотів були госпіталізували.

      Аварія сталася близько 13:00 на Почюнайському аеродромі після приземлення. Про це повідомляє агентство Delfi.

      До слова: На Харківщині впав військовий літак: пілот вижив

      В результаті падіння у кабіні літака розбилося скло. Правоохоронці встановлюють причини авіакатастрофи.

      Дивіться також: У Техасі розбився літак відразу біля аеропорту, ніхто не вижив: відео

      blog_ava
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      Теги: авіація Аварії та ДТП Литва
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