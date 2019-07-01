У Техасі розбився літак відразу біля аеропорту, ніхто не вижив: відео
У американському штаті Техас розбився невеликий двомоторний літак. Десятеро людей загинули.
Літак втратив кермування під час зльоту, повідомляє CNN.
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Після втрати кермування він відразу врізався у ангар поблизу аеропорту. В результаті пожежі авіасудно повністю згоріло. Тому жодному з восьми пасажирів та двох бортпрацівників врятуватись не вдалось.
Наразі слідчі з'ясовують причини трагедії.
Відео від ABC: авіакатастрофа в Техасі
Джерело: 24 канал
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