У Техасі розбився літак відразу біля аеропорту, ніхто не вижив: відео

У американському штаті Техас розбився невеликий двомоторний літак. Десятеро людей загинули.

Літак втратив кермування під час зльоту, повідомляє CNN.

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Після втрати кермування він відразу врізався у ангар поблизу аеропорту. В результаті пожежі авіасудно повністю згоріло. Тому жодному з восьми пасажирів та двох бортпрацівників врятуватись не вдалось.

Наразі слідчі з'ясовують причини трагедії.

Відео від ABC: авіакатастрофа в Техасі