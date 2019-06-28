Українець загинув у авіакатастрофі на Гаваях

Уродженець Донецька Микола Глєбов був одним із одинадцяти осіб на борту двомоторного літака King Air, який 21 червня зазнав катастрофи у районі аеродрому Діллінгем, що розташовується поблизу острова Оаху на Гаваях. У результаті авіасудно охопило полум’я, відтак ніхто не вижив.

Микола останнім часом проживав у США та мав американське громадянство. На Гаваях чоловік перебував у відпустці. Тут в останній день перед поверненням додому він запланував здійснити стрибок з парашутом, передає "Голос Америки".

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Гаваї були місцем, куди він завжди хотів поїхати. Він постійно про це говорив. В нього була ціль - відвідати всі національні парки в США. Микола поїхав туди на цілий місяць і подорожував по різних островах. Телефонм він розказував, як ходив у джунглі, плавав в океані, занурювався з субмариною – все, що ви тільки можете собі уявити,

– розповіла у коментарі журналістам сестра загиблого Діана Глєбова.

За словами дівчини, їхня мати одразу не здогадалася, що її син загинув, оскільки той не розповідав про свої плани стрибнути з парашутом. Лише, коли Микола перестав відповідати на телефонні дзвінки, жінка перевірила новини й побачила, що розбився літак, і всі 11 осіб на борту загинули. У результаті вона все зрозуміла.

Сестра загиблого додає, що розслідування катастрофи триватиме від одного до двох років, тому про причини аварії поки складно говорити. Відомо, що літак був у повітрі всього 20 секунд. Протягом цього часу він двічі перевернувся та опісля розбився.

Микола Глєбов

Дівчина каже, що три роки тому в Каліфорнії це судно вже зазнавало катастрофи, але, на щастя, всі, хто були на борту вижили, тому що що літак піднявся достатньо високо, щоб вони змогли вистрибнути з парашутом. Після ремонту його повернули в експлуатацію.

"Тож є питання, чи був цей літак справним, чи перевіряли його механіку для безпечного використання?" – зауважила Діана Глєбова.

Щодо похорону Миколи, то його сім'я – поки не впевнена, адже той був такою людиною, яка б хотіла залишитись на Гаваях – "в місці, де він був найщасливішим". Наразі рідні збирають кошти на поховання на платформі GoFundMe.

Що відомо про Миколу Глєбова? Чоловікові було 28 років. До Сполучених Штатів він переїхав разом із матір’ю та сестрою у 2005-му у віці 14 років. Після закінчення школи в штаті Міннесотта відслужив чотири роки в американських повітряних силах. Протягом останніх п’яти місяців Микола Глєбов працював на Алясці. Він займався дослідженням океану на кораблі. У нього лишилися родичі й в Україні.

Схожий інцидент нещодавно трапився й у Новій Зеландії. Тут під час заходу на посадку зіштовхнулись два легкомоторні літаки, внаслідок чого повітряні судна загорілись. На жаль, у результаті пілоти обох авіасуден загинули.