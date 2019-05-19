Нова аварія трапилася із російським літаком Sukhoi Superjet 100

Літак Sukhoi Superjet 100, що належить російському "Аерофлоту", 18 травня виконував рейс з Ульяновська до Москви. Однак зліт довелося перервати: щойно SSJ-100 почав набирати швидкість, виникла аварійна ситуація.

Представники аеропорту міста Ульяновськ повідомили, що під час руху по злітно-посадковій смузі на швидкості 55 кілометрів на годину в літака компанії Sukhoi спрацювала аварійна система – відмовила гідравліка. Про це повідомило агентство новин "РИА".

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Екіпаж вирішив припинити політ для виправлення неполадок. Однак усі пасажири рейсу в один голос відмовилися летіти на SSJ-100. Адміністрація авіакомпанії не сперечалася і пересадила людей на інший літак – Airbus A320. На щастя, пасажири втратили тільки час – 13 годин.

Аварії з російським літаком Sukhoi Superjet 100

Травень 2019: у московському аеропорту "Шереметьєво" у SSJ-100 зайнявся хвіст. Внаслідок авіакатастрофи загинули 41 людина.

Квітень 2019: виліт рейсу "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцять годин через технічний збій.

Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019: Superjet здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в московському "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво", бо спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018: літак Sukhoi Superjet 100 викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018: Superjet прямував з Іркутська до Санкт-Петербурга та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула, спрацювала пожежна сигналізація на борту.