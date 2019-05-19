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      Новая авария произошла с российским самолетом Sukhoi Superjet 100

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      Снова проблемы у российского самолета Sukhoi Superjet 100
      Снова проблемы у российского самолета Sukhoi Superjet 100 / AFP

      Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий российскому "Аэрофлоту", 18 мая выполнял рейс из Ульяновска в Москву. Однако взлет пришлось прервать: только SSJ-100 начал набирать скорость, возникла аварийная ситуация.

      Представители аэропорта города Ульяновска сообщили, что во время движения по взлетно-посадочной полосе на скорости 55 километров в час у самолета компании Sukhoi сработала аварийная система – отказала гидравлика. Об этом сообщило агентство новостей "РИА".

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      Экипаж решил прекратить полет для исправления неполадок. Однако все пассажиры рейса в один голос отказались лететь на SSJ-100. Администрация авиакомпании не спорила и пересадила людей на другой самолет – Airbus A320. К счастью, пассажиры потеряли только время – 13 часов.

      Аварии с российским самолетом Sukhoi Superjet 100

      Май 2019: в московском аэропорту "Шереметьево" у SSJ-100 загорелся хвост. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

      Апрель 2019: вылет рейса "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

      Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, ибо треснуло лобовое стекло.

      Февраль 2019: Superjet совершал рейс из Тюмени и после приземления в московском "Домодедово" задел крылом фонарный столб.

      Октябрь 2018: самолет, следовавший из Москвы в Ханты-Мансийск вернулся в "Шереметьево", потому что сработал датчик невыпуска стойки шасси.

      Октябрь 2018: самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

      Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.

      Июнь 2018: Superjet направлялся из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула, сработала пожарная сигнализация на борту.

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      Теги: Новости России авиация
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