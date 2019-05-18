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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      На взлетной полосе аэропорта Праги столкнулись два Boeing 737: видео

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      В Чехии столкнулись два самолета
      В Чехии столкнулись два самолета / Фото из открытых источников

      В результате инцидента в аэропорту никто не пострадал. После столкновения самолетов, все пассажиры, которые находились в салоне, вернулись к терминалу.

      Издание Novinky отметило, что самолеты столкнулись при выруливании на взлетную полосу.

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      Суда не разминулись и столкнулись крыльями.

      Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничивали,
      – сказал представитель аэропорта Роман Паквонь.

      Сообщается, что масштаб повреждений, нанесенный самолетам, незначителен. Технический осмотр одной из машин проводится сейчас, второй самолет осмотрят течение выходных.

      Смотрите видео инцидента на взлетной полосе в Чехии:

       

      blog_ava
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      Теги: авиация Чехия
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