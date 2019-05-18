На взлетной полосе аэропорта Праги столкнулись два Boeing 737: видео
В результате инцидента в аэропорту никто не пострадал. После столкновения самолетов, все пассажиры, которые находились в салоне, вернулись к терминалу.
Издание Novinky отметило, что самолеты столкнулись при выруливании на взлетную полосу.
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Суда не разминулись и столкнулись крыльями.
Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничивали,
– сказал представитель аэропорта Роман Паквонь.
Сообщается, что масштаб повреждений, нанесенный самолетам, незначителен. Технический осмотр одной из машин проводится сейчас, второй самолет осмотрят течение выходных.
Смотрите видео инцидента на взлетной полосе в Чехии:
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