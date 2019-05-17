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      На авиабазе в Калифорнии разбился истребитель F-16

      19 Читати новину українською
      Истребитель F-16
      Истребитель F-16 / Фото з відкритих джерел

      Американский истребитель модели F-16 упал в четверг на нежилое здание рядом с территорией авиабазы в Калифорнии.

      Телекомпания CBS отметила, что пилот успел катапультироваться перед тем, как самолет разбился.

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      Шериф полиции округа Риверсайд, на территории которого расположена авиабаза, сообщил в своем Twitter, что летчика доставили в больницу, его состояние не уточняется. Отмечается, что на борту истребителя были боеприпасы.

      Согласно последним данным, пилот приземлился на взлетно-посадочную полосу, а сам истребитель упал и пробил крышу одного из домов коммерческого типа, расположенных в нескольких десятках метров. Инцидент вероятно произошел в 1:45 по Киеву.

      аварія F-16 у Каліфорнії
      F-16 пробил крышу склада на военной базе // CBS

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      Теги: авиация Аварии и ДТП Новости США
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