Американский истребитель модели F-16 упал в четверг на нежилое здание рядом с территорией авиабазы в Калифорнии.

Телекомпания CBS отметила, что пилот успел катапультироваться перед тем, как самолет разбился.

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Шериф полиции округа Риверсайд, на территории которого расположена авиабаза, сообщил в своем Twitter, что летчика доставили в больницу, его состояние не уточняется. Отмечается, что на борту истребителя были боеприпасы.

DEVELOPING: F-16 crashes into building near runway at March Reserve Air Force Base in Riverside County, California. Officials say the pilot ejected and is okay. No other injuries reported. https://t.co/oIz3Kq6TaI pic.twitter.com/AwBCztZyDR — ABC News (@ABC) 16 травня 2019 р.

Согласно последним данным, пилот приземлился на взлетно-посадочную полосу, а сам истребитель упал и пробил крышу одного из домов коммерческого типа, расположенных в нескольких десятках метров. Инцидент вероятно произошел в 1:45 по Киеву.



F-16 пробил крышу склада на военной базе // CBS