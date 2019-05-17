На авиабазе в Калифорнии разбился истребитель F-16
Американский истребитель модели F-16 упал в четверг на нежилое здание рядом с территорией авиабазы в Калифорнии.
Телекомпания CBS отметила, что пилот успел катапультироваться перед тем, как самолет разбился.
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Шериф полиции округа Риверсайд, на территории которого расположена авиабаза, сообщил в своем Twitter, что летчика доставили в больницу, его состояние не уточняется. Отмечается, что на борту истребителя были боеприпасы.
Согласно последним данным, пилот приземлился на взлетно-посадочную полосу, а сам истребитель упал и пробил крышу одного из домов коммерческого типа, расположенных в нескольких десятках метров. Инцидент вероятно произошел в 1:45 по Киеву.
F-16 пробил крышу склада на военной базе // CBS