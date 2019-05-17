На авіабазі у Каліфорнії розбився винищувач F-16

Американський винищувач моделі F-16 впав у четвер на нежитлову будівлю поряд з територією авіабази в Каліфорнії.

Телекомпанія CBS зазначила, що пілот встиг катапультуватися перед тим, які літак розбився.

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Шериф поліції округу Ріверсайд, на території якого розташована авіабаза, повідомив у своєму Twitter, що льотчика доправили до лікарні, його стан не уточнюється. Зазначається, що на борту винищувача були боєприпаси.

DEVELOPING: F-16 crashes into building near runway at March Reserve Air Force Base in Riverside County, California. Officials say the pilot ejected and is okay. No other injuries reported. https://t.co/oIz3Kq6TaI pic.twitter.com/AwBCztZyDR — ABC News (@ABC) 16 травня 2019 р.

Згідно з останніми даними, пілот приземлився на злітно-посадкову смугу, а сам винищувач впав і пробив дах одного з будинків комерційного типу, розташованих в декількох десятках метрів. Інцидент імовірно стався о 1:45 за Києвом.



F-16 пробив дах складу на військовій базі // CBS