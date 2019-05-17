05:57
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      На авіабазі у Каліфорнії розбився винищувач F-16

      188 Читать новость на русском
      Винищувач F-16
      Винищувач F-16

      Американський винищувач моделі F-16 впав у четвер на нежитлову будівлю поряд з територією авіабази в Каліфорнії.

      Телекомпанія CBS зазначила, що пілот встиг катапультуватися перед тим, які літак розбився.

      Читайте також: У літак Ангели Меркель врізався автомобіль

      Шериф поліції округу Ріверсайд, на території якого розташована авіабаза, повідомив у своєму Twitter, що льотчика доправили до лікарні, його стан не уточнюється. Зазначається, що на борту винищувача були боєприпаси.

      Згідно з останніми даними, пілот приземлився на злітно-посадкову смугу, а сам винищувач впав і пробив дах одного з будинків комерційного типу, розташованих в декількох десятках метрів. Інцидент імовірно стався о 1:45 за Києвом.

      аварія F-16 у Каліфорнії
      F-16 пробив дах складу на військовій базі // CBS

      blog_ava
      США ввели нові санкції проти Росії: кого вони торкнуться
      16 травня
      1221
      Теги: авіація Аварії та ДТП Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 16 травня: дата інавгурації Зеленського і Вакарчук йде на вибори
      16 травня , 22:26 Головні новини 16 травня: дата інавгурації Зеленського і Вакарчук йде на вибори
      1408
      Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      16 травня , 22:00 Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      Злой Одессит 1259
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      16 травня , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      1001
      Зеленський і бізнес: чого бояться та на що розраховують українські підприємці
      16 травня , 21:10 Зеленський і бізнес: чого бояться та на що розраховують українські підприємці
      Євгенія Мазур 1068
      Сценарії для Ради після інавгурації Зеленського: чи можливо уникнути розпуску?
      16 травня , 20:01 Сценарії для Ради після інавгурації Зеленського: чи можливо уникнути розпуску?
      Світлана Попова 2225
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук