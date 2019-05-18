Внаслідок інциденту у аеропорту ніхто не постраждав. Після зіткнення літаків, усі пасажири, що перебували у салоні повернулися до терміналу.

Видання Novinky зазначило, що літаки зіткнулися під час вирулювання на злітну полосу.

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Судна не розминулися і зіткнулися крилами.

Всі пасажири в порядку, рух в аеропорту не обмежували,

– сказав представник аеропорту Роман Паквонь.

Повідомляється, що масштаб пошкоджень, нанесений літакам, незначний. Технічний огляд однієї з машин проводиться зараз, другий літак оглянуть протягом вихідних.

Дивіться відео інциденту на злітній полосі у Чехії: