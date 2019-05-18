На злітній смузі аеропорту Праги зіткнулися два Boeing 737: відео
Внаслідок інциденту у аеропорту ніхто не постраждав. Після зіткнення літаків, усі пасажири, що перебували у салоні повернулися до терміналу.
Видання Novinky зазначило, що літаки зіткнулися під час вирулювання на злітну полосу.
Читайте також: На авіабазі у Каліфорнії розбився винищувач F-16
Судна не розминулися і зіткнулися крилами.
Всі пасажири в порядку, рух в аеропорту не обмежували,
– сказав представник аеропорту Роман Паквонь.
Повідомляється, що масштаб пошкоджень, нанесений літакам, незначний. Технічний огляд однієї з машин проводиться зараз, другий літак оглянуть протягом вихідних.
Дивіться відео інциденту на злітній полосі у Чехії:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі