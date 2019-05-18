06:19
18 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      На злітній смузі аеропорту Праги зіткнулися два Boeing 737: відео

      20 Читать новость на русском
      У Чехії зіткнулися два літаки
      У Чехії зіткнулися два літаки / Фото з відкритих джерел

      Внаслідок інциденту у аеропорту ніхто не постраждав. Після зіткнення літаків, усі пасажири, що перебували у салоні повернулися до терміналу.

      Видання Novinky зазначило, що літаки зіткнулися під час вирулювання на злітну полосу.

      Читайте також: На авіабазі у Каліфорнії розбився винищувач F-16

      Судна не розминулися і зіткнулися крилами. 

      Всі пасажири в порядку, рух в аеропорту не обмежували,
      – сказав представник аеропорту Роман Паквонь.

      Повідомляється, що масштаб пошкоджень, нанесений літакам, незначний. Технічний огляд однієї з машин проводиться зараз, другий літак оглянуть протягом вихідних.

      Дивіться відео інциденту на злітній полосі у Чехії:

       

      blog_ava
      Акторка Єва Герцигова оголила груди у прозорій сукні: фото 18+
      17 травня
      1722
      Теги: авіація Чехія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи зможе Вакарчук гастролювати після обрання до Ради: пояснення юриста
      17 травня , 23:58 Чи зможе Вакарчук гастролювати після обрання до Ради: пояснення юриста
      Ірина Поліщук 397
      Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?
      17 травня , 22:02 Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?
      Артем Овдієнко 2167
      Клімкін йде з посади очільника МЗС: основні досягнення та критика міністра
      17 травня , 19:54 Клімкін йде з посади очільника МЗС: основні досягнення та критика міністра
      Світлана Попова 1147
      Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      17 травня , 19:02 Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      Анастасія Кримова 819
      Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
      17 травня , 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
      Олександр Бевза 2290
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук