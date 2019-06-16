У Новій Зеландії розбились два легкомоторні літаки, пілоти загинули

При заході на посадку зіштовхнулись два легкомоторні літаки, внаслідок чого повітряні судна загорілись. На момент аварії у кожному літаку перебувало по одному пілоту. Вони загинули.

Аварія сталась біля аеродрому "Мастертон" у Новій Зелендії 16 червня. За словами очевидців, коли літаки зіштовхнулись, пролунав гучний вибух, після чого з неба полетіли уламки з літаків, пише New Zealand Herald.

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Версію поганих погодних умов правоохоронці не розглядають – було ясно, туману не було.

Коли літаки впали, вони продовжували горіти. Тому на місце події, крім "швидких" та поліції, прибули пожежники. Також там працюють рятувальні служби.

Управління цивільної авіації та поліція почали розслідування інциденту.