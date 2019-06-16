12:17
16 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      У Новій Зеландії розбились два легкомоторні літаки, пілоти загинули

      92 Читать новость на русском
      В аварії ніхто не вижив
      В аварії ніхто не вижив / Wairarapa Times-Age

      При заході на посадку зіштовхнулись два легкомоторні літаки, внаслідок чого повітряні судна загорілись. На момент аварії у кожному літаку перебувало по одному пілоту. Вони загинули.

      Аварія сталась біля аеродрому "Мастертон" у Новій Зелендії 16 червня. За словами очевидців, коли літаки зіштовхнулись, пролунав гучний вибух, після чого з неба полетіли уламки з літаків, пише New Zealand Herald.

      Читайте також: У Польщі під час авіашоу впав літак: відео

      Версію поганих погодних умов правоохоронці не розглядають – було ясно, туману не було.

      Коли літаки впали, вони продовжували горіти. Тому на місце події, крім "швидких" та поліції, прибули пожежники. Також там працюють рятувальні служби. 

      Управління цивільної авіації та поліція почали розслідування інциденту.

      blog_ava
      День Святої Трійці: найкращі картинки-привітання
      сьогодні
      3193
      Теги: Жертви Нова Зеландія авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зачем Кремль и власти "ДНР" устроили шоу с паспортами России
      сьогодні , 12:01 Зачем Кремль и власти "ДНР" устроили шоу с паспортами России
      Злой Одессит 351
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      14 червня , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 4860
      День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
      сьогодні , 10:00 День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
      Юлія Турелик 653
      Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
      сьогодні , 09:00 Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
      Повернись живим 360
      Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      15 червня , 21:00 Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      8226
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук