У Польщі під час авіашоу впав літак: відео

У польському місті Плоцьку під час виконання трюку впав літак у річку Віслу, недалеко від лівого берега.

У результаті катастрофи пілот загинув, повідомляє RMF 24.

На кадрах видно, як на авіашоу пілот Як-52 демонструє фігуру "штопор". Поблизу води він не встигає повернути повітряне судно на необхідну висоту, після чого розбивається.

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"Літак летів, зробив кілька трюків і впав у воду. Більш детально я не можу описати, тому що все трапилося дуже швидко" – розповів очевидець події, студент Каміль.

Водолази та рятувальники швидко виявили літак під водою. Вони були змушені перевернути його, оскільки він впав колесами вгору. Пілот, яким виявився 60-річний німець, загинув. Після катастрофи авіашоу призупинили.

Дивіться відео падіння літака у воду: