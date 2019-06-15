21:08
15 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, сьогодні
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      У Польщі під час авіашоу впав літак: відео

      549 Читать новость на русском
      Падіння літака у воду під час авіашоу
      Падіння літака у воду під час авіашоу / www.polradio.pl

      У польському місті Плоцьку під час виконання трюку впав літак у річку Віслу, недалеко від лівого берега.

      У результаті катастрофи пілот загинув, повідомляє RMF 24.

      На кадрах видно, як на авіашоу пілот Як-52 демонструє фігуру "штопор". Поблизу води він не встигає повернути повітряне судно на необхідну висоту, після чого розбивається.

      Читайте також: Жінка відчинила замість дверей туалету аварійний вихід у літаку

      "Літак летів, зробив кілька трюків і впав у воду. Більш детально я не можу описати, тому що все трапилося дуже швидко" – розповів очевидець події, студент Каміль.

      Водолази та рятувальники швидко виявили літак під водою. Вони були змушені перевернути його, оскільки він впав колесами вгору. Пілот, яким виявився 60-річний німець, загинув. Після катастрофи авіашоу призупинили.

      Дивіться відео падіння літака у воду:

       

      blog_ava
      Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів з життя легендарного Миколайчука
      сьогодні
      2851
      Теги: авіація Новини Польщі Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Збірна України – чемпіон світу з футболу U-20
      сьогодні , 21:00 Збірна України – чемпіон світу з футболу U-20
      325
      No smoke, no drugs, no alcohol – стрейтеджери раніше і зараз
      сьогодні , 19:00 No smoke, no drugs, no alcohol – стрейтеджери раніше і зараз
      Марія Ягодка 209
      Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      сьогодні , 18:45 Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      6651
      Українське "кривосуддя": як через помилкове рішення суддів вбили дитину
      сьогодні , 18:00 Українське "кривосуддя": як через помилкове рішення суддів вбили дитину
      Роман Маселко 638
      Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів з життя легендарного Миколайчука
      сьогодні , 17:20 Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів з життя легендарного Миколайчука
      Юліана Вінтюк 2851
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук