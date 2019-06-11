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      Жінка відчинила замість дверей туалету аварійний вихід у літаку

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      Курйозний випадок трапився з літаком Pakistan International Airlines
      Курйозний випадок трапився з літаком Pakistan International Airlines / Скріншот з відео The Independent

      Літак Pakistan International Airlines уже був готовий до зльоту, але рейс з Манчестера до Ісламабаду довелося відкласти майже на 8 годин через дуже цілеспрямовану пасажирку.

      Двері у літаку уже були зачинені і горіли сигнали пристебнути ремені безпеки, пише The Independent. Однак одній жінці терміново захотілося в туалет.

      Було й таке: Літак МАУ забув частину пасажирів в аеропорту: пояснення авіакомпанії

      Пасажирка вирішила скористатися вбиральнею. Вона випадково відчинила не ті двері, а суміжні з ними аварійного виходу. Двері автоматично викинули надувний трап з літака.

      Де в той час був екіпаж, який мав би перебувати саме біля аварійного виходу – невідомо. Наразі в авіакомпанії розслідують курйозний інцидент.

      Літак вилетів на 8 годин пізніше – аж о 5 ранку.

      В авіакомпанії закликали дотримуватися інструкцій з техніки безпеки, щоб більше через бажання одного пасажира не потерпали всі інші.

      blog_ava
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      Теги: авіація Курйозні новини Транспорт
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