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      Мотодельтаплан упав на Полтавщині: є загиблі

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      У Полтавській області впав мотодельтаплан: дві людини загинули
      У Полтавській області впав мотодельтаплан: дві людини загинули / Прес-служба ДСНС

      На Полтавщині на околицях міста Кобиляки впав мотодельтаплан. У результаті інциденту загинули дві людини.

      За словами начальника поліції Полтавщини Андрія Заманіхіна, загиблі – двоє місцевих жителів 1979-го та 1992 років народження.

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      Як підкреслюють в управлінні ДСНС у Полтавській області, внаслідок падіння машини займання не відбулося. На місці події працювали 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.

      Полтавщина, дельтаплан, падіння, жертви
      Місце падіння дельтаплану 

      Інцидент трапився над полем поблизу села Підгора близько 6 години ранку. Наразі слідчо-оперативна група з’ясовує обставини та причини трагедії. Правоохоронці очікують на прибуття фахівців авіації – ті мають надати свої висновки щодо причини падіння паратрайку.

      Полтавщина, дельтаплан, падіння, жертви
      Внаслідок падіння дельтаплану на Полтавщині загинули дві людини 

      До слова, нещодавно на Полтавщині розбився легкомоторний літак АН-2 і після падіння загорівся. Сталося це поблизу села Млини. На борту авіасудна перебували двоє пілотів. На щастя, вони вижили.

      де ще раніше падали дельтаплани: 
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      Теги: Новини України авіація Поліція Новини Полтави Жертви ДСНС
      Джерело: 24 канал
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