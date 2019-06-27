Мотодельтаплан упав на Полтавщині: є загиблі

На Полтавщині на околицях міста Кобиляки впав мотодельтаплан. У результаті інциденту загинули дві людини.

За словами начальника поліції Полтавщини Андрія Заманіхіна, загиблі – двоє місцевих жителів 1979-го та 1992 років народження.

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Як підкреслюють в управлінні ДСНС у Полтавській області, внаслідок падіння машини займання не відбулося. На місці події працювали 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.



Місце падіння дельтаплану

Інцидент трапився над полем поблизу села Підгора близько 6 години ранку. Наразі слідчо-оперативна група з’ясовує обставини та причини трагедії. Правоохоронці очікують на прибуття фахівців авіації – ті мають надати свої висновки щодо причини падіння паратрайку.



Внаслідок падіння дельтаплану на Полтавщині загинули дві людини

До слова, нещодавно на Полтавщині розбився легкомоторний літак АН-2 і після падіння загорівся. Сталося це поблизу села Млини. На борту авіасудна перебували двоє пілотів. На щастя, вони вижили.