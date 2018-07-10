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У Грузії в море впав дельтаплан із 70-річним українським туристом

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Інцидент трапився у Батумі
Інцидент трапився у Батумі / newsgeorgia.ge

У курортному грузинському Батумі в море впав дельтаплан із двома туристами. Серед них – 70-річний українець та 31-річний громадянин Катару.

Про це з посиланням на МНС Грузії, інформують "Новости – Грузия".

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У Батумі впав у море дельтаплан із двома іноземними туристами. Рятувальники оперативно витягнули їх із моря. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує,
– пишуть у виданні.

Зазначається, що інцидент трапився над територією яхт-клубу Батумі. Туристами, які впали в море, виявилися 70-річний громадянин України та 31-річний громадянин Катару.

Теги: Новини України Новини Грузії авіація
Джерело: 24 Канал
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