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В Грузии в море упал дельтаплан с 70-летним украинским туристом

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Инцидент произошел в Батуми
Инцидент произошел в Батуми / newsgeorgia.ge

В курортном грузинском Батуми в море упал дельтаплан с двумя туристами. Среди них – 70-летний украинец и 31-летний гражданин Катара.

Об этом со ссылкой на МЧС Грузии информируют "Новости – Грузия".

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В Батуми упал в море дельтаплан с двумя иностранными туристами. Спасатели оперативно вытащили их из моря. Их здоровью ничего не угрожает,
– пишут в издании.

Отмечается, что инцидент произошел над территорией яхт-клуба Батуми. Туристами, которые упали в море, оказались 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.

Теги: Новости Украины авиация Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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