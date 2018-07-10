В Грузии в море упал дельтаплан с 70-летним украинским туристом

В курортном грузинском Батуми в море упал дельтаплан с двумя туристами. Среди них – 70-летний украинец и 31-летний гражданин Катара.

Об этом со ссылкой на МЧС Грузии информируют "Новости – Грузия".

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В Батуми упал в море дельтаплан с двумя иностранными туристами. Спасатели оперативно вытащили их из моря. Их здоровью ничего не угрожает,

– пишут в издании.

Отмечается, что инцидент произошел над территорией яхт-клуба Батуми. Туристами, которые упали в море, оказались 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.