Сезон туристичних скандалів: чому українці не застраховані від махінацій туроператорів

Ектримальне приземлення літаку авіакомпанії "Браво" у Жулянах в середині червня стало передвісником низки серйозних проблем, які почали одна за одною виникати в українських туристів. У ході розслідування цієї теми з’ясувалися вражаючі речі. Очевидним стало те, що жоден український турист не застрахований від "кидалова", а шанси на компенсацію збитків нульові.

З Тунісу, Албанії, Єгипту та Туреччини почалися масові волання українців із проханнями – забрати їх додому. А тут, в Україні, їхні колеги у нещасті, що лишень збирались відлетіти у відпустку на моря, не могли потрапити на літак, бо рейси безліч разів переносилися та врешті скасовувались.

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А в одному із випадків взагалі літак повернувся до аеропорту, бо пілоти відмовились везти на ньому пасажирів через несправність судна. Причин поневірянь туристів безліч. Але об’єднує їх одна спільна риса – безвідповідальність та безкарність туроператорів та відсутність будь-яких гарантів для нашого туриста.

Найбільша проблема виникла із турами до Тунісу, які українці купляли в туроператора "Оазіс". Відлітати на відпочинок та повертатися звідти українці мали чартерними літаками авіакомпанії "Браво". Виник колапс – рейсів не було, люди знаходились в аеропорті, не розуміючи, що відбувається.

Інформаційний вакуум тривав кілька діб. Адекватних відповідей не давали ані туроператори, ані авіакомпанія, і врешті, коли у ситуацію через кілька днів втрутився міністр транспорту Володимир Омелян, скликавши представників, авіаперевізників, та туроператорів на спільний брифінг, дещо почало прояснятися.



Літак авіакомпанії "Браво"

Авіакомпанія "Браво" звинуватила туроператора "Оазіс" у тому, що жоден рейс після 27 червня не був проплачений, а борг за виконані перевезення вже накопичився у сумі 25 мільйонів гривень, тож претензії до них недоречні. Останніх туристів із Тунісу вони, мовляв, вивезли за власний кошт – знову ж таки собі у збиток.

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Подібні зальоти із скасуваннями та перенесеннями рейсів без належного попередження туристів трапились минулого тижня також і в таких туроператорів як "Джоин Ап" та "ТіПіДжи". Та що й казати, траплялись такі сумні історії і раніше, але не всі одразу і не в один момент, проходили повз увагу преси і влади, і тому спровокували цілковиту анархію у туристичній сфері. Купуємо путівку – граємо у російську рулетку. Як довезуть та заберуть вчасно – рахуй, тобі пощастило.

А ж про те, що все так і буде, ми попереджали ще перед початком туристичного сезону. Бо ж уважно вивчили історію поневірянь туристів, які минулого року лишились і без відпустки, і без грошей, довірившись туристичній компанії "Ідріска тур".

Тоді ж відбулася ідентична ситуація. Сотні українських туристів не могли вилетіти до Іспанії, а відпочивальники звідти – не могли повернутися. Те саме – борги туроператора та непроплачений рейс для авіаперевізника. Так само кілька діб люди не могли з’ясувати , що відбувається, що їм робити, чи є варіанти і врешті – що із їхніми грошима, чи повернуть бодай сплачене туроператору. Жоден міністр не втручався

Звісно. Відпустка для сотень людей була зіпсована – ніхто нікуди так і не полетів. Представники туроператора "Ідріска" розповідали, що послуги перевезення повністю оплатили авіаперевізнику "Дарт", натомість той запевняв, що на рахунках порожньо.

Хто правий, а хто винуватий – дотепер (уявляєте?), розбираються правоохоронці, а люди, що купляли путівки – рік потому не змогли повернути собі ані гривні. Юристи підрахували – загальна сума збитків туристів, що зв’язалися минулоріч із "Ідрискою тур" – це 6 мільйонів гривень. Заяву про шахрайство написали лише 26 людей. І слідство почалося. Да так активно, що за рік нікого з постраждалих не допитали.



Голова компанії "IdrisKa tour" Ідріс Казімі

Тобто про повернення грошей, витрачених на путівки, не йдеться, бо слідство дотепер не змогло перевірити – чи проплачував туроператор "Ідріска тур" трансфер своїх туристів. За майже рік встановити цей факт слідчий Подільського райвідділку поліції так і не зміг. Тим часом туроператор Ідріска теж загруз у судах із своїм колишнім партнером – авіакомпанією "Дарт".

Ми вияснили, що жоден український турист не застрахований від "кидалова", а шанси на компенсацію збитків нульові. По-перше – в разі конфлікту туроператора та перевізника, усі претензії можна пред’явити лише туроператору. Коли ви купляєте путівку та оплачуєте страхування, то це – лише гарантія того, що вам можуть за кордоном надати медичну допомогу на певну суму, а от туроператор, який не виконав перед вами умов договору – майже нічого вам не винний.

Знаєте чому? Бо за вітчизняним законодавством фінгарантія туроператора перед туристами складає 20 тисяч євро. Страхування від банкрутства – умова отримання дозволу від держави вести туристичний бізнес. Щось на кшталт гарантованої суми на повернення банківських вкладів в разі банкрутства фінустанови.

Але зазначу – ось ці потенційні 20 тисяч євро фінгарантії можуть бути повернені постраждалим, якщо банкрутство туроператора буде офіційно доведене. І ці нещасні 20 тисяч стосуються не одного туриста, а усіх, хто постраждав. Тобто постраждали 100 туристів, судом визнано, що компанія-банкрут – ось кожному по 200 євро компенсації за зіпсований відпочинок, постраждали 1000 – задовольняйтеся двадцяткою. І це за умови, що до офіційного банкрутства взагалі колись дійде.

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У випадку "Ідриски" слідство тільки зараз почало перші допити постраждалих у справі – лише після ефіру нашої програми. Коли буде суд – не берусь навіть прогнозувати. Отже, ми мали серйозний прецеден рік тому, але ніхто із можновладців не звернув на це увагу.

Схоже, туристам, які постраждали від конфлікту оператора "Оазіс" та авіаперевізника "Браво", схоже, доведеться пройти усі кола пекла своїх колег у нещасті з "Ідріска тур". На нещодавньому брифінгу у міністерстві транспорту пан Омелян закликав постраждалих туристів добиватися справедливості у суді та подавати колективні позови до туроператорів.

Але ж не про такий відпочинок мріють люди, накопичуючи гроші цілий рік. Не туристи мають вирішувати самостійно свої проблеми. Це – завдання держави, це завдання профільних міністерств та врешті Верховної Ради. І оскільки вже сьогодні на туристичному ринку ситуація дійшла критичної точки, варто почати діяти.

Правила гри на туристичному ринку мають бути чітко прописані. Відповідальність перед людьми, які довіряють гроші та відпочинок туристичним компаніям має бути посилена та чітко регламентована. Як мінімум, з боку влади, варто було підняти планку щодо обов’язкової компенсації туристам збитків та прописати алгоритм дій у найризикованіших ситуаціях. До речі, проект змін до закону вже підготовлений мінекономіки, але до розгляду у парламенті ще не дійшов.

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Сподіваємось депутати таки переймуться туристичними ризиками українців, хоча розраховувати на миттєву реакцію таки не варто. Незабаром у них самих відпустка і їм вже точно буде не до законотворчості. Бажаємо вам аби ніщо не псувало вам планів на відпочинок.