Эксперт объяснил, почему украинцы массово застревают в аэропортах мира

Надо понимать, что тот процесс, который сейчас происходит с туристами, заложен государственными органами власти еще несколько лет назад, когда государство отказалось от лицензирования турагентской деятельности в Украине.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Украины Игорь Голубаха.

Читайте также: 200 украинских туристов, среди которых немало детей, застряли в Албании: детали

По его словам, именно поэтому отсутствие лицензирования загоняет отрасль "в тень", то есть сейчас ни центральный орган власти, ни организация или ассоциация не может назвать точного количества участников на рынке.

Если можно понять еще два-три десятка туроператоров, которые работают на рынке и на массовом сегменте рынке, то большинство – это те, кто продает свои услуги туристам и достаточно активно работают "в тени",

– отметил эксперт.

Голубаха отметил, что именно это дает возможность для "паразитирования" и не совсем профессиональных действий тех или других туроператоров, которые набирают обороты, объемы и продажи и прочее за счет не профессиональной деятельности, а низкой цены. Зачастую продавая свои услуги дешевле, чем они на самом деле стоят, и не получая на этом убытки.

"Туризм – это на 99,9% бизнесовое окружение и там нет государственных органов или государственных предприятий, которые могли бы получить какие-то монополии", – добавил председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Украины.