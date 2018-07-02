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Експерт пояснив, чому українці масово застрягають в аеропортах світу

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Ігор Голубаха
Ігор Голубаха / glavcom.ua/

Треба розуміти, що той процес, який зараз відбувається з туристами, закладений державними органами влади ще декілька років тому назад, коли держава відмовилась від ліцензування турагентська діяльності в Україні.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України Ігор Голубаха.

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За його словами, саме тому відсутність ліцензування заганяє галузь "в тінь", тобто нині ні центральний орган влади, ні організація чи асоціація не може назвати точної кількості учасників на ринку.

Якщо можна зрозуміти ще два-три десятки туроператорів, які працюють на ринку і на масовому сегменті ринку, то в більшості є ті, хто продає свої послуги туристам і досить активно працюють "в тіні",
– зазначив експерт.

Голубаха наголосив, що саме це дає можливість для "паразитування" і не зовсім професійних дій тих чи інших тур операторів, які набирають обігу, об'єми та продажі тощо, внаслідок не професійної діяльності, а низької ціни. Найчастіше продаючи свої послуги дешевше, ніж вони насправді коштують і не отримуючи на цьому збитки.

"Туризм – це на 99,9% бізнесове оточення і там немає державних органів чи державних підприємств, які могли б отримати якісь монополії", – додав голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України.

Теги: відпочинок авіація Новини України Бізнес
Джерело: 24 канал
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