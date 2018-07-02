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200 українських туристів, серед яких чимало дітей, застрягли в Албанії: деталі

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Українські туристи застрягли в аеропорту Тірани
Українські туристи застрягли в аеропорту Тірани / Фото із відкритих джерел

Через скандал із авіаперевізником Bravo Airways та застряглими українськими туристами у Тунісі, відпочивальники не можуть вилетіти іще з декількох популярних туристичних країн.

Приблизно 200 туристів з України застрягли в столиці Албанії – місті Тірані.

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Усі вони також є клієнтами компанії Bravo Airways.

Про ситуацію в албанському аеропорту у Facebook повідомив один із українських туристів Ростислав Артеменко.

Вже майже 9 годин близько 200 клієнтів цієї компанії (Bravo Airways, – ред.) очікують на свій літак в міжнародному аеропорту Албанії, Тірана. Це 7 годин без води, їжі та жодних пояснень. Вбиває насправді байдужість. За цей час жоден представник авіакомпанії не знайшов можливості чи бажання пояснити щось людям,
– обурюється чоловік.

За його словами, адміністрація аеропорту від їхньої ситуації самоусунулася.

Серед застряглих туристів чимало дітей, які намагаються заснути в залі очікування, де доволі прохолодно.

Пізніше Артеменко зазначив, що приблизно о 06:20 ранку за місцевим часом, їм за сприяння дипломатів таки надали готель для "ночівлі".

Нагадаємо, 29 червня з’явилась інформація про одразу кілька сотень українських туристів, які застрягли в аеропорту міста Монастір в Тунісі і не можуть повернутися до України. 2 липня літак, які чекали з 29 червня, таки вилетів в Україну.

Теги: Новини України авіація відпочинок Албанія
Джерело: 24 Канал
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