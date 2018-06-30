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Омелян прояснив ситуацію з українськими туристами, що не можуть вилетіти з Тунісу

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Володимир Омелян
Володимир Омелян / 24 канал

Українські туристи застрягли у Єгипті, оскільки туроператор Oasis Travel заборгував авіаперевізнику Bravo чималеньку суму. Крім того, були різні моменти врегулювання, однак жодні кошти у підсумку так і не надійшли.

Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян у ефірі телеканалу "112 Україна".

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Як підрахувало очолюване ним відомство, наразі з Тунісу не можуть вилетіти близько 800 осіб.

Туроператор Oasis Travel заборгував перевізнику Bravo понад 1 мільйон доларів і не сплатив жодного центу. Про цю ситуацію Oasis Travel знав, були різні моменти врегулювання, жодні кошти не надходили. Тим не менше, авіакомпанія Bravo за власний кошт вже вивезла 650 туристів до України, цієї ночі був ще один додатковий борт, який забрав 120 людей,
– додав посадовець.

За його словами, у понеділок, 2 липня, буде забезпечено ще 5 рейсів, які авіакомпанія теж виконує за власний кошт, щоб всі українці повернулися додому. Водночас Омелян підкреслив, що два рейси будуть на Львів і три – на Київ.

Нагадаємо, 29 червня з’явилась інформація, що близько 300 українських туристів застрягли в аеропорту туніського міста Монастір і не можуть повернутися до України. Згодом директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич сповістив, частина українців вже вилетіла додому.

Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Новини політики Володимир Омелян відпочинок авіація Туніс
Джерело: 24 Канал
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