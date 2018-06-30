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Українські туристи застрягли у Тунісі: туроператор зробив важливу заяву

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2 липня буде виконано п’ять рейсів за маршрутом Туніс – Україна з метою повернення туристів, – туроператор "Оазіс тревел Україна"
2 липня буде виконано п’ять рейсів за маршрутом Туніс – Україна з метою повернення туристів, – туроператор "Оазіс тревел Україна" / Соцмережі

Туристичний оператор "Оазис тревел Україна" запевнив, що утристи, які застрягли в аеропорту міста Монастір, зможуть вилетіти до України 2 липня. Також у компанії пообіцяли постраждалим оплатити проживання у готелях до моменту вильоту.

Раніше 24 канал повідомляв, що близько 300 українських туристів застрягли в аеропорту туніського міста Монастір і не можуть повернутися до України. У консульстві України в Тунісі тоді стверджували, що причиною затримки рейсу була відсутність палива для заправки літака.

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Як повідомляється на Facebook-сторінці компанії "Оазіс тревел Україна", внаслідок перемовин між керівництвом туроператора з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, а також з авіакомпанією "Браво" було досягнуто згоди про те, що в понеділок, 2 липня, буде виконано п’ять рейсів за маршрутом Туніс – Україна з метою повернення туристів.

"Інформацію про розклад рейсів буде повідомлено додатково. Також, компанія "Оазис тревел Україна" гарантує всім гостям, які перебувають в Тунісі та очікують на виліт до України, проживання в готелях Тунісу за рахунок компанії до моменту вильоту", – додали представники туроператора.

Крім того, в "Оазис Тревел" попросили вибачення за заподіяні незручності.

Нагадаємо, за словами заступника директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича, частина українських туристів, які застрягли в аеропорту Монастір у Тунісі, вже повернулася до України.

Теги: Туніс відпочинок авіація Міністерство економічного розвитку і торгівлі Надзвичайні ситуації Новини України
Джерело: 24 канал
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