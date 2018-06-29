Володимир Омелян прокоментував ситуацію з українськими туристами в Тунісі

Володимир Омелян запевнив, що наразі врегульовували ситуацію з вивезенням українських туристів з Тунісу, яких туди відправила туристична компанія "Oasis Travel", за угодою з авіакомпанією "Bravo".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Володимир Омелян зазначив, що інколи відбуваються суттєві ситуації з недобросовісними туроператорами, а чартерні польоти виконуються з затримками.

Вважаю недопустимим, якщо люди заплатили кошти за відпочинок, а натомість отримують зіпсутий настрій і згаяний час в очікуванні "дива",

– написав він.

Щодо Тунісу, то Омелян пообіцяв, що впродовж доби всі українські туристи повернуться додому. "Щодо подальшого: раз вільний ринок не працює –запроваджуємо ефективний ринок з елементами державного регулювання і контролю", – відповів він.

За його словами, він разом з Міністерством закордонних справ України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проведе у вівторок, 3 липня, спільну розширену нараду з туроператорами і авіакомпаніями. Омелян також додав, що Мінекономрозвитку перегляне і скасує ліцензії тих туроператорів, які не виконують свої зобов’язання.

Державна авіаційна служба України посилить контроль за ліцензіями авіакомпаній, виконанням ними регулярних і чартерних маршрутів, технічного стану і стану салону літаків. Досить возити українців на літаках минулого століття,

– заявив Омелян.

Нагадаємо, в аеропорту Монастир у Тунісі впродовж двох днів знаходилися близько 300 українських туристів, які не могли вилетіти до Харкова. У консульстві України в Тунісі повідомляють, що причиною затримки рейсу є відсутність палива для заправки літака.