Владимир Омелян прокомментировал ситуацию с украинскими туристами в Тунисе

Владимир Омелян заверил, что сейчас урегулировали ситуацию с вывозом украинских туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel" по соглашению с авиакомпанией "Bravo".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Владимир Омелян отметил, что иногда происходят существенные ситуации с недобросовестными туроператорами, а чартерные полеты выполняются с задержками.

Считаю недопустимым, если люди заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда",

– написал он.

Что касается Туниса, то Омелян пообещал, что в течение суток все украинские туристы вернутся домой. "Относительно дальнейшего: раз свободный рынок не работает – вводим эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля", – ответил он.

По его словам, он вместе с Министерством иностранных дел Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины проведет во вторник, 3 июля, совместное расширенное совещание с туроператорами и авиакомпаниями. Омелян также добавил, что Минэкономразвития пересмотрит и отменит лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.

Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, технического состояния и состояния салона самолетов. Хватит возить украинцев на самолетах прошлого века,

– заявил Омелян.

Напомним, в аэропорту Монастыр в Тунисе в течение двух дней находились около 300 украинских туристов, которые не могли вылететь в Харьков. В консульстве Украины в Тунисе сообщают, что причиной задержки рейса является отсутствие топлива для заправки самолета.