Украинские туристы застряли в Тунисе: туроператор сделал важное заявление

Туристический оператор "Оазис Тревел Украина" заверил, что туристы, которые застряли в аэропорту города Монастир, смогут вылететь в Украину 2 июля. Также в компании пообещали пострадавшим оплатить проживание в отелях до момента вылета.

Ранее 24 канал сообщал, что около 300 украинских туристов застряли в аэропорту тунисского города Монастир и не могут вернуться в Украину. В консульстве Украины в Тунисе сообщали, что причиной задержки рейса было отсутствие топлива для заправки самолета.

Читайте также: Владимир Омелян прокомментировал ситуацию с украинскими туристами в Тунисе

Как сообщается на Facebook-странице компании "Оазис Тревел Украина", в результате переговоров между руководством туроператора с Министерством экономического развития и торговли Украины, а также авиакомпанией "Браво" было достигнуто соглашение о том, что в понедельник, 2 июля, будет выполнено пять рейсов по маршруту Тунис – Украина с целью возвращения туристов.

"Информация о расписании рейсов будет сообщена дополнительно. Также, компания "Оазис Тревел Украина" гарантирует всем гостям, которые находятся в Тунисе и ожидают вылета в Украину, проживание в отелях Туниса за счет компании до момента вылета", – добавили представители туроператора.

Кроме того, в "Оазис Тревел" извинились за причиненные неудобства.

Напомним, по словам заместителя директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, часть украинских туристов, которые застряли в аэропорту Монастир в Тунисе, уже вернулась в Украину.