Українські туристи масово застрягають за кордоном: Омелян озвучив жорсткі санкції

Міністр інфраструктури Володимир Омелян озвучив, які заходи будуть вжити щодо українських авіаперевізників після масових затримок рейсів з українськими туристами за кордоном.

Про це Володимир Омелян заявив під час спеціально скликаної у вівторок прес-конференції.

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Ми маємо другий рік поспіль різкий ріст авіаперевезень, в сфері чартерних перевезень ми зросли фактично у два рази, тому маємо забезпечити надійний безпековий рівень та рівень комфорту. З цією метою впродовж наступних двох тижнів Державіа служба проведе повну технічну ревізію тих літаків, які використовують насамперед для нерегулярних перевезень і прошу нікого не ображатись, якщо деякі з них будуть визнані такими, що не відповідають задовільному технічному стану,

– попередив урядовець.

Він також анонсував, що вже з наступного року планується обмежити вік використання пасажирських літаків до 20 років в Україні – тобто все, що старше 20 років літати в Україні не матиме права.

"До кінця цього тижня ми розмістимо рейтинг авіакомпаній на сайті Мінінфраструктури і Державіаслужби, він буде оновлюватись щомісяця. Кожен громадянин, туроператор, турагентство зможуть побачити якісну аналітику – з якою частотою виконується рейс, наскільки часті є запізнення", – зазначив міністр.

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На вихідних стало відомо, що через масові затримки чартерних рейсів українські туристи масово не можуть повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії.