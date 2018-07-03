Украинские туристы массово застревают за границей Омелян озвучил жесткие санкции

Министр инфраструктуры Владимир Омелян озвучил, какие меры будут принять в отношении украинских авиаперевозчиков после массовых задержек рейсов с украинскими туристами за рубежом.

Об этом Владимир Омелян заявил в ходе специально созванной во вторник пресс-конференции.

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Мы второй год подряд имеем резкий рост авиаперевозок, в сфере чартерных перевозок мы выросли фактически в два раза, поэтому должны обеспечить надежный уровень безопасности и уровень комфорта. С этой целью в течение следующих двух недель Державиаслужба проведет полную техническую ревизию тех самолетов, которые используют прежде всего для нерегулярных перевозок и прошу никого не обижаться, если некоторые из них будут признаны не соответствующими удовлетворительному техническому состоянию,

– предупредил чиновник.

Он также анонсировал, что уже со следующего года планируется ограничить возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет в Украине – то есть все, что старше 20 лет летать в Украину не будет иметь права.



"До конца этой недели мы разместим рейтинг авиакомпаний на сайте Мининфраструктуры и Госавиаслужбы, он будет обновляться ежемесячно. Каждый гражданин, туроператор, турагентство смогут увидеть качественную аналитику – с какой частотой выполняется рейс, насколько частым является опоздание", – отметил министр.

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На выходных стало известно, что из-за массовых задержек чартерных рейсов украинские туристы массово не могут вернуться домой из популярных курортных стран, в частности из Туниса, Испании, Албании и Грузии.