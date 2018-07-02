Испорченный отдых: почему задержка рейсов уже является традицией

Boeing 737 принадлежит украинской авиакомпании "Браво". 26-летний борт в сезон отпусков эксплуатируют на полную, ведь самолет в течение суток находится в воздухе без четверти 16 часов.

По подсчетам туроператоров, в горячую пору отпусков на рынке чартерных перевозок работает десяток перевозчиков и примерно 25 бортов.

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Полетит самолет или нет всегда решает экипаж. Но это не всегда защищает от внештатных ситуаций. 14 июня в Киеве самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. А примерно за неделю из-за негерметичности самолета рейса Харьков – Батуми на высоте 6 километров выпали кислородные маски и экипаж экстренно сажал судно. Инциденты любого рода провоцируют массовые задержки уже запланированных рейсов.

1 миллион 700 тысяч человек воспользовались услугами выездного туризма в прошлом году и большинство – именно самолетами (цифры приблизительны). И в этом году будет еще больше, хотя внутри отрасли – ничего не меняется, потому что законодательство устарело. Туристы являются незащищенными. Каждый пытается выжать максимум позитива для себя и все хотят перемен.

Мы живем по закону 1995 года, который вообще не регулирует туристическую отрасль,

– отметил президент Украинской ассоциации турагентств Антон Рудич.

И наконец теряют все: туристы – желанные отпуск и деньги, туркомпании – репутацию, а перевозчики – деньги. И если изменений в законодательстве не будет, то сотни людей так и будут часами ждать свой самолет.