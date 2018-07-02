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Зіпсований відпочинок: чому затримка рейсів вже є традицією

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Boeing 737 належить українській авіакомпанії "Браво". 26-річний борт у сезон відпусток експлуатують на повну, адже літак продовж однієї доби перебуває в повітрі без чверті 16 годин.

За підрахунками туроператорів в гарячу пору відпусток на ринку чартерних перевезень працює десяток перевізників і приблизно 25 бортів.

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Полетить літак чи ні завжди вирішує екіпаж. Але це не завжди убезпечує від позаштатних ситуацій. 14 червня у Києві літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. А приблизно за тиждень через негерметичність літака рейсу Харків-Батумі на висоті 6 кілометрів випали кисневі маски і екіпаж екстрено саджав судно. Інциденти будь-якого штибу провокують масові затримки вже запланованих рейсів.

1 мільйон 700 тисяч людей скористалися послугами виїзного туризму торік  і більшість – саме літаками (цифри є приблизними). І цього року буде ще більше, хоча всередині галузі – нічого не змінюється, бо законодавство застаріле. Туристи є не захищеними. Кожен намагається витиснути максимум позитиву для себе та всі прагнуть змін.

Ми живемо за законом 1995 року, який взагалі не регулює туристичну галузь,
– зазначив президент Української асоціації турагенцій Антон Рудич.

І врешті, втрачають всі: туристи – жадану відпустку і гроші, туркомпанії – репутацію, а перевізники – гроші. І якщо змін в законодавство не буде, то сотні людей так і будуть годинами чекати на свій літак.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України авіація відпочинок
Джерело: 24 канал
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