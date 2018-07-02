Украинские туристы застряли на Мальорке: у туроператора сделали заявление

Кроме Туниса, Грузии и Албании, украинские туристы не могут вернуться домой из Балеарских островов Испании.

2 июля стало известно, что примерно 160 украинских туристов не могут вылететь из испанской Пальмы-де-Мальорка.

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Украинцы ехали на отдых через туроператор Join UP!

У туроператора по этому поводу сделали заявление – говорят, что решили сократить полеты в направлении Испании.

В связи с техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways туроператор Join UP принял очень непростое, но единственно правильное решение – сократить полетную программу по направлению Испания,

– говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте компании.

Со 2 июля они вообще перестали возить туристов в Пальма-де-Майорка. Однако 3 июля обещают таки забрать тех туристов, которые застряли на курортах Испании.

В Join UP! также сообщают, что с 4 июля будут отменены рейсы из регионов в Барселону, а рейс из Киева на Тенерифе будет летать один раз в 10/11 дней.